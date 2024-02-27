الحق العروض قبل ماتفوتك..استمتع بعروض كارفور لشهر مارس 2024 قبل نفاذ الكمية

متاجر كارفور من أكبر المتاجر التي تقوم باستعراض العديد من العروض، لذلك مع اقتراب مناسبة عيد الام وشهر رمضان الكريم، قامت هذه المتاجر الشهيرة بالإعلان عن عروض كارفور لشهر مارس 2024، من أجل شراء احتياجاتهم الشهرية خاصة في هذا الشهر الكريم الذي تحتاج كل أسرة أن تقوم باستعدادها بتوفير وتخزين كافة السلع الغذائية، و بمناسبة عيد الام يحتاج العديد من المواطنين بتقديم الهدايا إلى الأمهات، لذلك يتوجه الكثير إلى متاجر كارفور التي تعرض كافة المستلزمات الشائعة والنادرة التي يحتاجها منزل بخصومات هائلة.

كارفور لشهر مارس 2024

عروض كارفور في شهر مارس 2024، تزامنا مع استهلال شهر رمضان وبمناسبة عيد الام، ترتفع معدلات الإقبال على متاجر السلع الغذائية لتوفير المستلزمات الشهرية بأسعار تتناسب مع كافة الفئات الاجتماعية، لذلك تعلن متاجر كارفور في كافة الفروع التي تتواجد في محافظات مصر عن عروضها التي تتميز بالخصومات الهائلة طوال شهر مارس المقبل.

كتالوج عروض متاجر كارفور في شهر مارس 2024.

تستمر مرحلة الإقبال على كافة فروع متاجر كارفور في كافة المحافظات المصرية لشراء كافة المستلزمات لشهر رمضان المقبل الذي يستهل يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، لذلك قامت متاجر كارفور بإطلاق كوكبة جديدة من العروض والخصومات على المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصلت هذه العروض والخصومات إلى خمسين في المائة على الكثير من المواد الغذائية.

قائمة عروض كارفور لشهر مارس 2024

أتاحت متاجر كارفور مع استهلال شهر مارس قائمة بعروض جديدة وهذه القائمة تتضمن خصومات هائلة والمواد الغذائية التالية:

خصومات هائلة على المواد الغذائية التي تتمثل في (منتجات الألبان، منتجات البقوليات، ياميش رمضان من تمر ومكسرات وزبيب وجوز الهند).

خصومات تصل إلى أكثر من 70 % على الأجهزة الكهربائية التي تتمثل في (شاشات العرض، والثلاجات، والبوتاجازات، وجهاز المكواة).

تخفيضات تصل إلى أكثر 50 % على كافة أنواع المفروشات من السجاد والموكيت ومفارش السرير.

مواعيد عمل كارفور

يمكنكم التردد على الهايبر خلال وقت العمل الرسمي وهو من تمام الساعة التاسعة صباحًا يوميًا إلى الساعة الواحدة صباحًا، ويمكنكم طرح أي استفسار أو تساؤل على الهايبر من خلال الرقم الساخن الخاص بهم وهو 16061.