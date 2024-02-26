«مين سرق جزمة لولو» اضبط الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وخلي طفلك يستمتع با احلي اغاني

استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 التي أصبحت ترند أغاني قنوات الأطفال،وأصبح لا يخلو منزلاً به طفل إلا وبه هذه القناة المسلية، وذلك نظرا لما تقدمه من محتوى شيق ومثير للطفل، حيث استطاعت هذه القناة الفضائية جذب جميع الأطفال من عمر سنتين وحتى 7 سنوات إليها، ولقد امتازت القناة بطرح الأناشيد التعليمية التي تتضمن تعليم الطفل السلوكيات الحسنة بصورة سلسلة وجذابة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

اجعل طفلك يستمتع بعالم مليئ بالمرح والضحك عند ضبط تردد وناسة الجديد 2024 على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، من خلال هذه القناة ستتمكن من تعليمه فرائض الصلاة بشكل سهل وبسيط، فالقناة تساعد الأمهات في تعليم الطفل بعض المهارات والسلوكيات التي ترغب في زرعها فيه، كما تعرف الأطفال أشكال وأسماء الحيوانات والطيور من خلال رسومات متحركة وملونة، وإضافة إلى ما سبق فإن القناة لا تقتصر على الأناشيد والصور بل تبث بعض البرامج الشيقة التي تمكن الطفل من اكتشاف هذا العالم، وفيما يلي تردد قناة وناسة بيبي 2024 عبر عرب سات:

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة بيبي على الرسيفر

بكل سهولة يمكنك الآن ضبط تردد قناة أغاني الأطفال وناسة بيبي الجديد على الجهاز الخاص بكم، وذلك كالتالي: