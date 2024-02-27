“لولو حرامي سرقها”.. ثبت حالا تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وأستمتع بأحلى الأغاني

تردد قناة وناسة الجديد 2024 وهي من القنوات المفضلة كثيرًا عند الأطفال، لأنها تقدم مجموعة من الأغاني الطريفة المحببة لهم كما أنها تساعدهم على حفظ الأناشيد بسهولة والتي غالبًا ما تهدف إلى التوعية وتنمية مهاراتهم المختلفة، فضلًا عن أن القناة تأتي بجودة عالية وألوان واضحة للغاية تسمح للطفل بالتمييز بين الألوان، لذلك حازت القناة على شعبية وشهرة كبيرة للأطفال في كل المراحل العمرية ويزداد في كل وقت محبيها، لذا يبحثون عن تردد قناة وناسة الجديدة للاستمتاع بالمحتوى المميز الذي تقدمه للصغار.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تعد قناة وناسة من أهم قنوات الأطفال في العالم العربي، لذلك يحرص الآباء على الحصول على تردد قناة وناسة الجديد 2024 وتشغيلها لأطفالهم الصغار، حيث تقدم مجموعة كبيرة من الأناشيد والبرامج التعليمية والترفيهية بشكل مجاني وبجودة عالية، ويمكنك الحصول على القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

تردد القناة: 11270.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

برامج قناة وناسة

تعرض قناة وناسة أغاني وبرامج على مدار الساعة، كما تعرض مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعليم الأطفال وتنمي من قدراتهم العقلية، ومن الأناشيد والأغاني الشهيرة على قناة وناسة هي كالتالي: