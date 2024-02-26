“PUBG Mobile UC 2024 آخر إصدار “..شحن شدات ببجي بطريقة آمنة 100% وتوصل ل 5000 شدة وكمل لعب ماتخليش حاجة توقفك

PUBG Mobile، تعتبر لعبة ببجي موبايل الرائدة في التصنيف العالمي منذ إطلاقها، حيث حققت أعداد تحميل هائلة منذ انتشارها في الوطن العربي عام 2018، ولا تزال تحتفظ بمكانتها المرموقة بفضل استمرار الشركة في إصدار تحديثات دورية لمواكبة التطورات، وتنطلق رحلة اللعبة بوصول مئة لاعب إلى ساحة المعركة، حيث يقفزون من الطائرة بحثًا عن الأسلحة والذخيرة والمعدات الضرورية للبقاء في الصراع

كيفية شحن شدات ببجي

لشحن شدات وتعزيز فرصك في الفوز في لعبة ببجي، يمكنك اتباع هذه الخطوات داخل اللعبة.

ابدأ بتسجيل الدخول إلى حسابك في لعبة ببجي على هاتفك المحمول.

ابحث عن أيقونة “المتجر” في أعلى الشاشة وانقر عليها.

داخل القائمة المتاحة، اختر الخيار “شحن”.

من بين الخيارات المعروضة، اختر “شحن عبر الايدي”.

أدخل ID اللاعب الخاص بك في المكان المخصص لذلك.

حدد الكمية المراد شحنها، ويمكنك اختيار أي مبلغ يصل إلى 5000 شدة.

اختر الطريقة التي تفضلها لإجراء الدفع الآمن والمأمون.

أخيرًا، اضغط على زر “شراء” لتأكيد عملية الشحن.

كيفية تحديث لعبة ببجي الإصدار الأخير

للحصول على تحديث لعبة PUBG Mobile على هواتف Android أو iPhone، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

لهواتف Android

زيارة متجر Google Play.

البحث عن PUBG Mobile.

إذا كان هناك تحديث متاح، ستظهر خيارات مثل “تحديث” أو “Update”.

انقر على هذا الخيار لتحميل وتثبيت التحديث.

لهواتف iPhone