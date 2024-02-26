“زغاريط في شوارع مصر”.. صرف مكافأة 500 جنيه لمدير المدرسة + شيخ المعهد خلال أيام بفرمان رسمي من الحكومة.. حظهم نار!!

أصدر مجلس النواب موافقته حديثًا على تعديلات قانونية اقترحتها الحكومة تتعلق بتغيير مواد معينة من القانون رقم 212 لعام 2020 وهذا ما يعدل أيضًا أجزاء من قانون التعليم الذي صدر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 103 لعام 1961 الخاص بإعادة هيكلة الأزهر والمؤسسات التابعة له.

تعديلات جديدة في مصلحة التعليم

كما تشمل التعديلات إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية يخدم المعلمين في الميادين التعليمية ومساعديهم في قطاعات التربية والتعليم العام والفني وكذلك في الأزهر الشريف،إضافةً إلى ذلك تضمنت التعديلات تغيير مواد في القانون رقم 18 لسنة 2023 وايضا لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فضلاً عن تحديثات في القانون رقم 103 لعام 1961 والمتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيكليات المرتبطة به.

500 جنيه قيمة مكافأة الأداء لمدير المدرسة وشيخ المعهد

يشتمل القانون الجديد على رفع قيمة مكافأة الأداء الشهرية الإضافية بمعدل يتراوح بين (١٤٠) جنيه و(١٨٥) جنيه شهريًا للأشخاص المنطبق عليهم أحكام المادة 70 من قانون التعليم والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لعام 1961، كما تم تأكيده سابقًا في المادة الثانية من القانون رقم 212 لعام 2020 ،كما يشمل القانون تضخيم مبالغ حوافز إدارة المؤسسات التعليمية لترتفع إلى (٥٠٠) جنيه لمن يشغل منصب مدير مدرسة أو رئيس معهد، و(٣٠٠) جنيه لوكيل المدرسة أو المعهد، طبقًا للظروف المحددة،وبالمثل يتضمن زيادة قيمة مكافآت امتحانات النقل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 212 لعام 2020 المعمول به.