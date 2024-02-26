تردد القنوات
“ابسطي أطفالك بأفضل باقة من أغاني الأطفال” .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات
تتميز قناة كراميش بتقديم تجربة مميزة لصغارنا، حيث تعمل بشغف على إضفاء لمسة من التسلية إلى يومهم، كما يمكنكم إدخال تردد قناة كراميش على الشاشة لضمان أوقات مرح وممتعة بينما يستمتعون بمحتوى مميز ومناسب لأعمارهم، كما أن فريق عمل القناة يضمن جودة البرامج والمحتوى الذي يتم عرضه، حيث يقدمون مجموعة متنوعة من الأغاني المسلية والأفلام الكرتونية التي تعكس اهتمامات واحتياجات الأطفال في مختلف مراحل نموهم وبطريقة آمنة أيضا دون وجود لمشاهد غير لائقة.
تردد قناة كراميش للأطفال
يمكنكم الاستمتاع ببرامج ومحتوى قناة كراميش عبر العرب سات أو النايل سات، وإليكم أهم الترددات لضبط القناة.
عبر العرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11390.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
عبر النايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11430.
- استقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: HD.
كيفية ضبط قناة كراميش على الرسيفر
- ابدأ بالضغط على زر “Menu” على جهاز الريسيفر الخاص بك.
- افتح القائمة على الشاشة للوصول إلى الإعدادات.
- قم بالتوجه إلى خيار “تنزيل وإضافة تردد” أو أي خيار يشير إلى إضافة تردد جديد.
- اختر “التثبيت اليدوي” لتمكينك من إدخال البيانات بنفسك.
- حدد القمر الصناعي المناسب، سواء كان العرب سات أو النايل سات، حسب الخدمة المتاحة لديك.
- أدخل التردد المقدم لقناة كراميش.
- اختر الاستقطاب ومعدل الترميز كما هو موضح في الإعدادات.
- بعد ذلك، اضغط على زر البحث للبحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل.
- عند الانتهاء من البحث، قد يظهر لك قائمة بالقنوات المتاحة، ابحث عن قناة كراميش.
- اختر “OK” لتثبيت القناة على التلفزيون.