“هو في ايه حتى التوابل غليت” سعر الكمون اليوم 26-02-2024 في السوق المصري

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن سعر الكمون اليوم 26-02-2024، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة وذلك بسبب أن الكمون من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وكثرة شرائه مه حلول شهر رمضان الكريم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسعار الكمون اليوم ….

سعر الكمون اليوم 26-02-2024

يعد الكمون من أهم التوابل التي يتم استخدامها في الكثير من الأكلات، ولهذا تقوم السيدات بشراء كميات كبيرة منه لتقضي بها شهر رمضان واليكم سعر الكمون في السوق المصري.

سعر كيلو الكمون في محلات العطارة والأسواق 350 جنيه.

فيما وصل سعر كيلو الكمون في المحلات التجارية والمولات وصل 450 جنيه.

أما عن سعر 100 جرام الكمون الحصى في السوق وصل 45 جنيه.

كما يمكن أن للمستهلك أن يشتري من البائع بأي كمية تبدأ من 40 جنيه إلى 60 جنيه.

اسعار التوابل اليوم 26-02-2024 في السوق المصري

كما ارتفاع اسعار التوابل في الفترة الأخيرة وهذا ما تسبب في غضب الكثير من المستهلكين كونه مكون أساسي في مطبخ الأسرة المصرية، ويكثر استخدامه في شهر رمضان في الكثير من الأكلات ، وإليكم اسعار التوابل في عدد من المتاجر والمحلات التجارية الشهيرة…..