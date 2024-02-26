PDF كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق استعلم خطوة بخطوة

تدرك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أهمية دعم الأسر العراقية محدودة الدخل، وحرصًا منها على تقديم المساعدة بأسرع وقت ممكن، تقدم الوزارة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 ويتم تحديث كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل دوري، لذا ينصح بالاستعلام بشكل مستمر

وفي حال اذا ما واجهت أي صعوبات في الاستعلام، يمكنك التواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر قنواتها الرسمية.

كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية

تهدف هذه الفقرة إلى مساعدتك في استخراج كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 من موقع وزارة العمل العراقية إلكترونيًا، من خلال شرح الطرق المُختلفة للاستعلام خطوة بخطوة.

الخطوة الأولى: توجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الرابط التالي

الخطوة الثانية: اضغط على أيقونة “الاستعلام عن حالة طلبك”.

الخطوة الثالثة:أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم طلبك.

الخطوة الرابعة: اضغط على “بحث”.

الخطوة الخامسة: ستظهر لك حالة طلبك، وإذا كنت مشمولًا بالرعاية الاجتماعية، ستجد اسمك في الكشوفات المُرفقة.

استعلم عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية