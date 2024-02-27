جهز محفظتك.. تحديد موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 15% شوف حسابك الان

خلال الأيام المقبلة سوف يتم تحديد موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 حيث أنه من المقرر تحديده قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك اعتبارا من الأول من شهر مارس،حيث يتم صرف المعاشات في بداية كل شهر وفقًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، وقام السيد الرئيس بالتصديق على الزيادة الجديدة بحد أقصى 15% بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 74 مليار جنيهاً، وذلك لـ نحو 13 مليون مواطن.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024يبدأ من يوم الخميس21 مارس ليستمر حتى يوم الاربعاء27 مارس، ليكون جدول الصرف نحو ما يلي:

تكون بداية الصرف في اليوم الأول الخميس الموافق 21 مارس.

واليوم الثاني سيكون الاحد الموافق 24 من شهر مارس.

أما اليوم الثالث للصرف فهو يوم الاثنين الموافق 25 من شهر مارس.

ويكون يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مارس هو اليوم الرابع للصرف.

واخر يوم يكون يوم الاربعاء 27 من شهر مارس.

جدول زيادة المرتبات والمعاشات لشهر مارس 2024

تكون الزيادة المقدرة على حسب كل درجة وظيفية لتكون على النحو التالي:

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة بنحو تقدر بنحو اثنى عشر ألافًا ومئتي جنيهاً.

وتكون مرتبات الدرجة العالية بنحو عشرة آلاف ومئتي جنيهاً.

أما بالنسبة لمرتبات درجة المدير العام فتقدر بنحو تسعة آلاف ومئتي جنيهاً.

والمرتبات الخاصة بالدرجة الأولى بنحو ثمانية ألف ومئتي جنيهاً.

وكذلك المرتبات الخاصة بالدرجة الثانية بنحو ثمانية ألف جنيهاً.

وأيضا المرتبات الخاصة بالدرجة الثالثة بنحو سبعة آلاف وخمسمائة جنيهاً.

كما أن مرتبات الدرجة الرابعة تقدر بنحو سبعة آلاف جنيهاً.

وتكون مرتبات الدرجة الخامسة بنحو حوالي ستة آلاف وخمسمائة جنيهاً.

والمرتبات الخاصة بالدرجة السادسة تقدر بنحو ستة آلاف جنيهاً.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك فلكيا يوم الإثنين الموافق 11مارس 2024 وطالب خبراء تبكير مرتبات شهر مارس 3 أيام لتبدأ اعتبار من يوم الإثنين 18 مارس بدلا من الخميس 21 مارس.