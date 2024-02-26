تبكير موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 “هتصرفها في المعاد ده” + قيمة الزيادة الجديدة

تم تحديد موعد صرف المعاشات عن شهر مارس عام 2024 بعدما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبكير صرف الزيادة السنوية لجميع المستفيدين من المعاش حتى تقوم في شهر مارس بدلا من شهر يوليو وجاء ذلك لنص المادة 35 على زيادة المعاشات في شهر يوليو وتصل نسبة الزيادة الى 15% وسوف تكون هناك زيادة جديدة في شهر يوليو أيضا طيب هو ماي هذا المقال للاطلاع على موعد صرف معاشات شهر مارس عام 2024 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يمكنكم الاطلاع على جدول صرف معاشات شهر مارس بحسب الدرجة الوظيفية من الشريحة الأولى وحتى الشريحة الثالثة من خلال القائمة الموضحة في النقاط التالية:

سوف يتم صرف المعاشات يوم واحد مارس ويوم 2 مارس عام 2024 لجميع الحاصلين على معاش أكثر من 1000 جنيه.

سوف يتم صرف المعاش يوم 3 مارس ويوم 4 مارس عام 2024 للذين يحصلون على معاش أكثر من 2000 جنيه.

سوف يتم صرف المعاشات عن شهر مارس لجميع المستفيدين من المعاشات يوم 5 مارس ويوم 6 مارس عام 2024 لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه شهريا.

زيادة المعاشات في شهر مارس عام 2024

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حزمة قرارات الجديدة وكان منها زيادة المعاشات بنسبة 15% لجميع المستفيدين حتى يتصل التكلفة الإجمالية المضافة على المعاشات 74 مليار جنيه مصري تصل الى 13 مليون مواطن مستحق للمعاشات.

قيمة زيادة معاشات شهر مارس 2024

لن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الزيادة، ولكن إلى حين الإعلان عنها سوف يتم إخبار كافة المواطنين بالأمر.