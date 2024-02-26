“بمناسبة شهر رمضان“ رابط التسجيل في منحة رمضان 2024 في الجزائر mtess.gov.dz + شروط التسجيل

قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة الداخلية بتوفير منصة خاصة للتسجيل في منحة رمضان 2024 والتي تسعى من خلالها الحكومة الجزائرية بالرفع من المستوى المعيشي للمواطنين و عيش حياة كريمة وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك لكي يتمكن المواطن الجزائري من توفير الاحتياجات اللازمة للشهر الفضيل، لذلك قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن بعض الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدم الذي يسعى للحصول على المنحة المقدمة من الدولة، ونوضح فيما يلي خطوات التسجيل والاشتراطات الواجب توافرها عند التقديم للمنحة.

منحة رمضان 2024

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم على الدعم وهي كالاتي:

أولا: الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالشؤون الاجتماعية الجزائرية.

ثانيا: الولوج على استمارة الطلب والقيام بطباعة تلك الاستمارة.

ثالثا: يجب ملئ البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على المنحة.

رابعا: يجب على المتقدم الذهاب الى مكتب الشؤون الاجتماعية في المحافظة التابع لها و تسليم الاستمارة الخاصة به.

خامسا: يجب على المتقدم إحضار بطاقة الرقم القومي بالإضافة لشهاده الميلاد وصورة شخصية خاصة به ويتم إرفاقها مع الاستمارة.

شروط الحصول على المنحة

قامت الحكومة بوضع بعض الاشتراطات التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على المنحة وهي كالتالي: