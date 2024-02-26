ألحق احجزها قبل رمضان “شقق الاسكان الاجتماعي 2024” بأقل من 10 ألاف جنية .. بسرعة مستني ايه

كثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على طريقة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024، حيث إن وزارة الإسكان قد أوضحت أنه يمكن الاستعلام عن تلك الشقق بسهولة إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم خطوات الاستعلام عن تلك الشقق.

شقق الاسكان الاجتماعي 2024

أشخاص كثيرة ترغب في تلقي شقة سكنية من جانب وزارة الإسكان لذا يتم التساؤل من جانبهم بشكل دائم ومستمر عن الطريقة التي يمكن أن يتم بواسطتها الحصول على هذه الشقق السكنية، ومن الجدير بالذكر أن هناك مواطنين قد قدموا طلب للحصول عليها وهم الآن يرغبون في الاستعلام عن حالة طلبهم، ومن الجدير بالذكر أنه يستطيع الأشخاص الآن أن يقوموا بالاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بسهولة وذلك عن طريق اتباع النقاط التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان من هنا.

الخطوة الثانية كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

الخطوة الثالثة الضغط على زر استعلام.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

يستطيع المواطن أن يحصل على شقق الاسكان الاجتماعي بكل سهولة إن توفرت فيه الشروط التالية المحددة من جانب وزارة الإسكان وهي كما يلي: