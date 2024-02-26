40% زيادة .. أبسط ياعم “زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة رمضان 2024” وأحسب معاشك هيكون كام

ازداد بشكل كبير عدد المستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة في مصر وبذلك تتزايد عمليات البحث بشكل مستمر عبر موقع التواصل الاجتماعي عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأكبر حزمة اجتماعية خاصة بالحماية الاجتماعية حيث انه تم تنفيذها بداية من شهر مارس عام 2024 تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على ما تتضمن هذه الحزمة من رفع الحد الادنى تابعوا معي.

زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة رمضان 2024

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة أجور جميع العاملين بالدولة في الهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 جنيه شهريا الى 1200 جنيه شهريا ويأتي ذلك بحسب الدرجة الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري وهناك بشرى سارة ايضا للمواطنين الذين يتقاضون معاش تكافل وكرامة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 15% بتكلفة إجمالية تقرب من 5:30 مليار جنيه حتى تصبح الزيادة خلال السنة 55% من قيمة المعاش ويأتي ذلك في إطار مجهود كبير للدولة بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتم الإعلان من قبل الهيئة الوطنية التأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم بدء صرف المعاش بزيادة الجديدة ابتداء من صرف شهر مارس يوم 15 مارس عام 2024 وسوف يتم تطبيق ذلك على جميع الشهور القادمة لمستفيدي تكافل وكرامة حيث أنه يمكن صرف المعاشات من قبل بنك ناصر الاجتماعي او من خلال ماكينات الاي تي ام الصرف الآلية المتوفرة في جميع المحافظات المصرية.