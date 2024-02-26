سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء “تحديث لحظة بلحظة” .. يسجل 40 جنية !!

يرتفع البحث من جانب المواطنين عن سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء، ومن الجدير بالذكر أن سعره قد انخفض اليوم بشكل كبير بالتحديد في الساعات القليلة الماضية، وتجدر الإشارة أنه خسر حوالي خمس جنيهات اليوم، إذ إنه قد سجل 57 جنيه مصري عقب أن سجل 62 جنيه مصري في حين أن الدولار قد خسر حوالي 14 جنيه مصري آخر أيام، إذ إنه وصلت في اليوم الذي كان موافقا 30 يناير 2024 حتى 73 جنيه مصري كما أن الدولار يقوم بمواصلة انخفاضه مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء منذ ما يقرب من حوالي شهرين في حين أنه يسجل بالبنوك حوالي 30.0 جنيه مصري وذلك في حالة الشراء، وحوالي 30.9 في حالة البيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء

كما ذكرنا فيما سبق أن الدولار خسر حوالي خمس جنيهات ويسجل ما يقرب من حوالي 57 جنيه مصري، كذلك أن الدولة تقوم بمواجهة السوق السوداء وذلك لبيع الدولار وهي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، ومع الهبوط بشكل تدريجي بسعر الدولار بالسوق السوداء قام عدد هائل للغاية من الأشخاص الذين يتعاملون بالسوق الموازية ببدء عرض المبالغ الدولية للبيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن الجدير بالذكر أن نسب التراجع بالدولار وصلت حتى 10 جنيهات بالسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم