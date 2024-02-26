قبل رمضان.. استعلام الآن عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 15 % عبر الموقع  الإلكتروني للهئية القومية للتأمينات الإجتماعية

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة على المعاشات استهلال من شهر مارس المقبل، لذلك تصدرت معدلات البحث من قبل المواطنين عن موعد صرف شهر مارس 202، حيث إنه من المقرر يتم صرف المعاشات قبل استهلال شهر رمضان الكريم وطبقًا لقرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم صرف المعاشات منذ أول يوم من كل شهر.

رابط الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

تستعد الهيئات القومية العامة والتأمينات الاجتماعية عن صرف معاشات شهر مارس 2024 من خلال العديد من الأماكن المتاحة لصرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي للبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات ATM، أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى كارت ميزة، منافذ فوري، وأتاحت أيضا هيئة التأمينات الاجتماعية رابط إلكتروني للاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة، ويمكنك الدخول على الرابط من هنا.

كمْ تبلغ الزيادة الجديدة على معاشات شهر مارس 2024

طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتم تطبيق زيادة جديدة تبلغ قيمتها 15 % على معاشات شهر مارس 2024، وهذه الزيادة يتم صرفها أول شهر مارس المقبل لثلاثة ملايين من أفراد الشعب المصري بتكلفة إجماليه حوالي 74 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن حزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة تتضمن أيضا زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 5.5 مليارات جنيه، ولهذا تصبح الزيادة الإجمالية لهذا العام 55 % من قيمة المعاشات، ووفقًا لتطبيق رئيس الجمهورية يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة للعام المالي 2025/2024.

كيف يتم حساب زيادة المعاش لهذا العام؟

يسأل الكثير من أصحاب المعاشات عن طريقة حساب زيادة المعاش، لذلك أوضح مصدر مسؤول من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن طريقة حساب زيادة المعاش التي عبارة عن ضرب قيمة المعاش الكلي في نسبة الزيادة 15 % ثم إضافة الناتج إلى قيمة المعاش الأصلي الإجمالي بحيث يكون المجموع الإجمالي هو المعاش المقرر الذي يتم صرفه أول شهر مارس.