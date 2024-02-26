موعد صرف معاش تكافل كرامة شهر مارس 2024 وهل ستطبق الزيادة هذا الشهر؟ التضامن الاجتماعي يجيب

تصدر موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 محركات البحث الاجتماعي والجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من هذا الدعم حوالي 5 مليون مواطن، و ازداد البحث عنها وخاصة بعد الزيادة الجديدة التي أقرها السيسي، وفي هذا الصدد سوف نوضح كافة التفاصيل عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024، وتابعونا لمعرفة المزيد.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

في صدد حديثنا عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 202ووفقًا للإعلان الذي أدلى به الرئيس عبدالفتاح السيسي من المتوقع أن يتم استحقاق معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة التي تبلغ 15% حيث تمت الموافقة على زيادة المعاشات لعام 2024 بتكلفة تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه، وهذا يعني أن الزيادة خلال العام ستبلغ 55% من قيمة المعاش.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص مبلغ يقدر بحوالي 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة خلال العام المالي 2024/2025، وهذه الخطوة تأتي لدعم الفئات الأشد احتياجًا ورفع مستوى المعيشة لهؤلاء الأفراد، وبناءً على إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس في منتصف الشهر تحديدًا يوم 15 مارس الحالي، وذلك في جميع المناطق المخصصة لصرف الدعم النقدي.

خطوات الاستعلام عن عن معاش تكافل وكرامة 2024

بعد أن أوضحنا موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 نتطرق إلى كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 من خلال الآتي:

قم بالولوج إلى موقع التضامن الاجتماعي لمعاش تكافل وكرامة.

حدد برنامج تكافل وكرامة من القائمة المعروضة.

اختر المستحق لمعاش تكافل وكرامة بإدخال الاسم الرباعي.

حدد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.

أدخل رقم الهاتف الخاص بالمستحق.

انقر على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها بعد الضغط على الزر.

هذه الطريقة تسهل على المواطنين الوصول إلى معلوماتهم بسرعة ويسر، وتعزز من شفافية وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الخدمات للمواطنين.