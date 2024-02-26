موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

من المعروف أن لدوري روشن السعودي أهمية خاصة ليس فقط للسعوديين بل لكافة الجماهير في مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بعدما نجح الدوري السعودي في استقطاب أكثر لاعبي العالم مهارة وشهرة وأولهم كريستيانو رونالدو، ولذلك جاء البحث عن موعد مباراة الهلال والاتفاق، ونادي الهلال كما اعتدنا عليه يخوض مباريات ممتازة ممتعة ويسعى دائمًا للتربع على القمة، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة كذلك حيث سيضع مدرب نادي الهلال أقوى اللاعبين ضمن التشكيل الرئيسي.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

ستُقام مباراة الهلال ضد نظيره الاتفاق ضمن دوري روشن السعودي في جولته الـ21، وذلك على ملعب عبد الله الدبيل ستاديوم، وتم تحديد موعد مباراة الهلال والاتفاق، يوم الأثنين الموافق 26 فبراير 2024، وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر، والساعة 5:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

امتلكت شبكة قنوات SSC الحقوق الحصرية لعرض مختلف مباريات الدوري السعودي وأيضًا البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية، ويمكنك تنزيل قناة SSC SPORT 1 HD، ومشاهدة مباراة الهلال والاتفاق، وذلك عبر الإحداثيات الآتية:

قناة SSC SPORT 1 HD نايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الأستقطاب: رأسي

تردد قناة SSC SPORT 1 HD عرب سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الأستقطاب: أفقي.

ترتيب الفريقين في جدول دوري روشن السعودي

بعد تحديد موعد مباراة الهلال والاتفاق، لا بد من معرفة أنها ستكون مباراة فارقة قوية، حيث تصدر نادي الهلال جدول ترتيب دوري روشن وذلك بحصده 56 نقطة، حيث استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين فقط، ولم يخسر أي مباراة، وبذلك تكون معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية وعلى استعداد تام لخوض مباراة قوية يحققون فيها الفوز.

بينما نجد نادي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 28 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل 7 آخرين، خسر 6 مباريات، وهذا ما يجعل لقاء الهلال ثقيلًا عليه.