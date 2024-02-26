استعدوا عشان مافيش وقت “جدول امتحانات الثانوية العامة 2024” .. باقي 70 يوم فقط

تزايدت عمليات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي من قبل أولياء الأمور والطلاب عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 و 2024 وتزايدت الاسئلة بعد أن تم غلق باب التسجيل الاستمارات الخاصة باختبارات الثانوية العامة لذلك العام الدراسي ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على الجدول الذي تم اعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم الفني المصرية لامتحانات الثانوية العامة 2024 تابعوا معي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تستعد الآن كنترولات الثانوية العامة استلام الاستمارات الالكترونية الخاصة بالمدارس الثانويه لطلاب الصف الثالث الثانوي وبعد أن يتم استلامها أن يتم تجميعها ومراجعتها والتأكد من صحة جميع البيانات المدونة في تلك الاستمارة حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت باعتماد الجدول الرسمي التي سوف يتم عقد الاختبارات به لجميع طلاب الثانوية العامة ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجدول في شهر مارس ويأتي ذلك بعد الموافقة على ترتيب أوقات الامتحانات والموافقة على وضع المواد واختيار ايام الامتحانات.

توزيع الدرجات الثانوية العامة

يمكنكم الإطلاع على توزيع الدرجات الثانوية العامة ووفقا لما تم اعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال النقاط التالية: