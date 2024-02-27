“مظلتي pdf” بحث الرعاية الاجتماعية spa.gov.iq للاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة 2024

تواصل الحكومة العراقية مساعيها الحثيثة لتقديم الدعم المالي للفئات المستحقة في جميع محافظات العراق، من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية ويسعى البرنامج إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومع اقتراب موعد الإعلان عن الدفعة الجديدة من المساعدات، يزداد اهتمام الأسر العراقية بالبحث عن قوائم أسماء المستفيدين.

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق

لا تزال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تعمل على إتمام إعلان أسماء المشمولين بدفعات الرعاية الاجتماعية لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية وتقوم الوزارة حاليًا بمراجعة كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للتأكد من استيفائهم للشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الدعم ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن دفعات جديدة من الرعاية الاجتماعية خلال الأسابيع القليلة القادمة ويمكن للأسر الراغبة في معرفة ما إذا كانت مشمولة بالبرنامج اتباع الخطوات التالية:

يمكن للأسر الراغبة في الاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على الإنترنت.

الوصول إلى منصة مظلتي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، يمكن للأسر الوصول إلى منصة مظلتي، وهي المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بعد الوصول إلى منصة مظلتي، يمكن للأسر الدخول إلى نافذة الرعاية الاجتماعية، حيث يتم نشر قوائم أسماء المستفيدين من البرنامج.

ستحتاج الأسر إلى إدخال بعض البيانات الشخصية، مثل اسم رب الأسرة ورقم بطاقة الهوية، للتحقق من صحة المعلومات.

بعد إدخال البيانات، يمكن للأسر البحث عن اسم العائلة في قوائم المستفيدين.

شروط اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة العراق