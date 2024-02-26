عاجل!! .. توقعات ليلي عبداللطيف 2024 الأخيرة عن مصر “أبرزها نجاح مشروع رأس الحكمة” هنتنقل نقلة تانية

لا يزال الأشخاص يتساءلون عن توقعات ليلى عبد اللطيف ومن الجدير بالذكر أن العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف قد توقعت الكثير من الأمور، ويرغب الأشخاص في التعرف كل ما يخص توقعات تلك العرافة، لذا سوف نرفقها لكم فيما يلي.

توقعات ليلي عبداللطيف 2024

بينت اللبنانية ليلى عبد اللطيف أن بدء شهر رمضان الكريم سيكون به حروب وكذلك خراب بالوطن العربي، كذلك أنها بينت أن سوريا بالإضافة إلى اليمن والعراق، وكذلك تونس وليبيا سيكون بهم نمو اقتصادي، هذا بجانب أنها بينت أنه سوف يكون هناك حادث اغتيال في دولة عربية، بالإضافة إلى عسكر يقوم باغتيال عسكر هذا بجانب انها قالت ان هناك زحمة سير في طريق محدد في لبنان، كما أن الأشخاص سوف يقوموا بتصوير المشهد بالهواتف، كما أنها توقعت أن هناك ضرب عسكرية بين كلا من إيران والاحتلال بالمرحلة المقبلة، وسوف تقوم بالتأثير على الدول العربية بالتحديد لبنان، وقامت باختتام التوقعات الخاصة بها بأن أنظار الأعلام سوف تكون متجهة لجبل الخليل بالإضافة إلى فلسطين المحتلة وذلك يرجع الى حدث مؤسف.

توقعات خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف التي تحققت

توقعت ليلى عبداللطيف عدة أمور تحققت بالفعل في السنوات السابقة من ضمنها: