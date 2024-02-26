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مافيش هزار في الموضوع ده! “زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024” هتقبض شهرين بدل شهر بمناسبة رمضان
الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس من بين المواضيع التي أثارت اهتمام المواطنين في الفترة الأخيرة قبل رمضان 2024 هو نصيب الفرد في التموين، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن أسعار جميع السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2024، ومن المعلوم أن هذه الأسعار ستكون متاحة لجميع الحاصلين على البطاقات التموينية، التي يبلغ عددها حاليا حوالي 21 مليون بطاقة.
الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس
تهدف هذه الخطوة إلى توفير سلع ذات جودة عالية وأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توفير كل السلع الأساسية لهم، ومن المتوقع أن يبدأ صرف هذه السلع ابتداء من الجمعة الأولى في شهر مارس، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم خلال شهر رمضان المبارك.
أسعار السلع التموينية في شهر مارس 2024
- سكر معبأ بوزن كيلو جرام واحد يبلغ 12.60 جنيه.
- زيت خليط بسعة 800 مللي يكلف 30 جنيها.
- أرز معبأ بوزن كيلو جرام واحد يكلف 12.60 جنيه.
- مكرونة بسعة 800 جم تكلف 13 جنيها.
- مكرونة بسعة 400 جم تبلغ 6.50 جنيه.
- عدس مجروش بوزن 500 جرام يكلف 21 جنيها.
- فول معبأ بوزن 500 جم يكلف 9 جنيهات.
- دقيق معبأ بوزن كيلو جرام يبلغ 18 جنيها.
- مسلي صناعي بسعة 800 جرام يكلف 36 جنيها.
- شاي ناعم بوزن 40 جراما يكلف 5 جنيهات.
- صلصة بوزن 300 جرام تكلف 8 جنيهات.
- تونة مفتتة بوزن 140 جراما تكلف 18 جنيها.
- مربى أنواع بوزن 350 جراما يكلف 16 جنيها.
- جبنة تتراباك بوزن 250 جراما تكلف 14 جنيها.