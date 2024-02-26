مافيش هزار في الموضوع ده! “زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024” هتقبض شهرين بدل شهر بمناسبة رمضان

الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس من بين المواضيع التي أثارت اهتمام المواطنين في الفترة الأخيرة قبل رمضان 2024 هو نصيب الفرد في التموين، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن أسعار جميع السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2024، ومن المعلوم أن هذه الأسعار ستكون متاحة لجميع الحاصلين على البطاقات التموينية، التي يبلغ عددها حاليا حوالي 21 مليون بطاقة.

الاستعلام عن نصيب الفرد في تموين شهر مارس

تهدف هذه الخطوة إلى توفير سلع ذات جودة عالية وأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توفير كل السلع الأساسية لهم، ومن المتوقع أن يبدأ صرف هذه السلع ابتداء من الجمعة الأولى في شهر مارس، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتخفيف العبء الاقتصادي عنهم خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع التموينية في شهر مارس 2024