وظائف الجهاز المركزي والتنظيم استعلام عبر jobs.caoa.gov.eg بهذه الخطوات

سبق أن أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدد من الوظائف الحكومية، حيث وظائف للعمل في البريد المصري وبوزارة التربية والتعليم المصرية وأيضًا العدل، وعدد من الهيئات الأخرى، ونجد البحث قائم من قبل المتقدمين عن رابط وظائف الجهاز المركزي والتنظيم استعلام وطريقة عمل استعلام، وذلك ليتمكنوا من التعرف على نتيجة المسابقات الخاصة بهم، ونذكر لكم خطوات الاستعلام بالصورة خطوة بخطوة.. تابعونا عبر “البديل”.

وظائف الجهاز المركزي والتنظيم استعلام

بعد أن تنتهي فترة التقديم بمدة من 10 إلى 45 يوم تقريبًا يتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين، حيث تُفرز طلبات المتقدمين ومن تتوافر به شروط التقديم والقبول بشكل مبدئي يتم تحديد موعد لاستكمال باقي إجراءات التعيين، والتي تبدأ من الاختبارات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم الكشف الطبي ثم سلسلة من الاختبارات حتى القبول النهائي، لذا حين إتاحة الاستعلام عن أي وظيفة من وظائف الجهاز، ينبغي اتباع ما يلي:

عليك أن تتجه في بداية الأمر إلى الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على شبكة الإنترنت، وبعد فتح الموقع يظهر لك عدد من القوائم والتي من بينها “استعلام”.

تظهر لك صفحة، عليك أن تقوم بإدخال بياناتك بها، حيث: الرقم القومي الخاص بك. رقم التسجيل الذي قدمت به الوظيفة.



انقر على استعلام وبعدها يظهر لك خيارين: تحديد موعد لإجراء الاختبارات في حال القبول. يظهر لك رسالة حاول مرة أخرى إن لم يتم قبولك. وحاليًا عند الاستعلام يظهر لك أن الأوراق قيد الفرز لأنها لم تظهر بعد.



متى الاستعلام عن وظائف البريد وباقي الوظائف؟

يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج المسابقات بعد إجراء الفرز لأوراق المتقدمين، وخلال 10 أيام إلى 45 يوم يتم إجراء الفرز وحال الانتهاء يتم الإعلان بشكل رسمي عن إتاحة الموقع للاستعلام، وحينها ينبغي اتباع الخطوات السابقة التي ذكرناها بالأعلى، إذن لا يوجد وقت محدد لإعلان النتائج.