استعد حالًا “الموسم السادس مسابقة طائر السعيدة 2024” اشترك وكُن من الفائزين بالمليون ونصف ريال

تعد مسابقة طائر السعيدة من البرامج التلفزيونية الأهم التي تنال على شعبية هائلة باليمن، كذلك أن الكثير من الأشخاص يقومون بمتابعة تلك المسابقة بكل شغف سنويا ويرقبون عودتها وفي هذا الوقت الجاري يتساءلون عن موعد تلك المسابقة لسنة 2024، ومن الجدير بالذكر أن الإعلامية مايا العبسي تقوم بتقديم هذه المسابقة، وفيما يلي سوف نرفق لكم رابط التسجيل بها وخطوات التسجيل أيضا بالإضافة إلى موعد عرض هذه المسابقة.

الموسم السادس مسابقة طائر السعيدة 2024

يتم التساؤل باستمرار من جانب المواطنين عن الموسم السادس في مسابقة طائر السعيدة 2024، وهذا لأن هذه المسابقة من أبرز المسابقات التي ازداد البحث عليها من جانب الأشخاص لأنها من المسابقات المهمة التي يترقبها المواطنون بفارغ الصبر، كذلك أن تلك المسابقة سوف تكون في شهر رمضان الكريم، ولكي تقوم بالمشاركة بتلك المسابقة ينبغي عليك الاشتراك بها وفيما يلي خطوات الاشتراك:

الانتقال إلى رابط المسابقة.

كتابة الاسم بشكل كامل.

إدخال رقم الجوال بشكل صحيح.

انتقاء اسم المحافظة.

الضغط على أيقونة اشتراك.

كتابة إجابة السؤال ومن ثم إرسال الإجابة للمراجعة.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة

في الواقع أنه قد تم تحديد تلك المواعيد التي تتعلق بتلك المسابقة بشهر رمضان،إذ إن الحلقات سوف يتم عرضها بشكل يومي على فضائية السعيدة اليمنية، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء وسوف يتم إعادة الحلقات في باقي الساعات باليوم التالي، كذلك أنه سوف يوجد أعداد للبرنامج في النهار يمكن ضبط تردد قناة السعيدة من خلال كتابه التفاصيل التالية: