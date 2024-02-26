الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة 2024 عبر وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومنصة مظلتي

اعلنت وزارة العمل العراقية عن إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة 2024 بطريقة إلكترونية عبر موقع الوزارة الرسمي أو منصة مظلتي، وسيتم قبول طلبات المتقدمين بناء على عدة شروط التي صرحت بها وزارة التربية والتعليم العراقية، وقامت الحكومة العراقية بتوفير العديد من الدعم والمنح من أجل توفير حياة الكريمة بالدولة، والتخفيف من أعباء الحياة المادية بكافة المواطنين.

اسماء المشمولين الوجبة السابعة 2024

في صدد حديثنا عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة 2024، ينبغي أن ننوه إلى أن هناك بعض الشروط التي أعلنت عنها الوزارة سابقا، وهي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

يشترط الإقامة الدائمة في العراق بشكل دائم.

أن تكون الأسرة مؤلفة من أربعة أفراد على الأقل.

تقديم جميع الوثائق المطلوبة بشكل كامل ومرتب لإتمام طلب الرعاية الاجتماعية.

وهذه الشروط أساسية لضمان تمكين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، وقد منحت الحكومة برنامج الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة من أجل مساعدتها على مواجهة الظروف الاقتصادية المتدنية، وتشمل الرعاية الاجتماعية النواحي التعليمية والرعاية الطبية وتحديد مبالغ مالية للمستحقين من أجل صرفها شهريا من أجل رفع مستوى المعيشة لهم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي

سجل الدخول بعد ذاك في الصفحة الرئيسية وأدخل كافة البيانات في الخانات الصحيحة.

وسيتم تحويلك إلى صفحة أخرى بشكل تلقائيا.

وانقر بعد ذلك على إمكانية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية العراقية.

أدخل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

انقر بعد ذلك على كلمة بحث.

ومن ثم سوف تبدو أمامك كافة كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية.

ومن خلال هذه الخطوات التي ذكرناها سابقا يمكنك التحقق من كونك مقبولا ببرنامج الرعاية الاجتماعية أم لا.