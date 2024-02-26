أعرف بسرعة “قائمة مسلسلات رمضان 2024 ” والقنوات الناقلة ومواعيد العرض اليومية

يهتم في الفترة الأخيرة العديد من المواطنين بالتساؤل عن مسلسلات رمضان 2024 فمن الجدير بالذكر أن تلك المسلسلات سوف تنطلق مع بداية شهر رمضان الكريم الذي سيكون موافق الحادي عشر من مارس 2024، ويترقب تلك المسلسلات عدد هائل للغاية من المواطنين ومن الجدير بالذكر أن من ضمن المسلسلات التي سوف تأتي في رمضان 2024 مسلسل الحشاشين هذا بجانب مسلسل بابا جه بالإضافة إلى مسلسل لحظات غضب وايضا مسلسل عتبات البهجة بالإضافة إلى مسلسل كوبرا وغيرهم من المسلسلات الأخرى، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم جميع ما يتعلق بمسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024

توجد كثير من المسلسلات الرمضانية التي سيتم عرضها في شهر رمضان الكريم، منها ما يلي:

مسلسل مسار اجباري الذي يكون بطولته أحمد داش، بالإضافة إلى خالد الصاوي، كما أن المؤلف الخاص بهذا المسلسل يكون باهر دويدار.

مسلسل صيد العقارب الذي يكون بطولته غادة عبد الرازق، وهو يكون من تأليف باهر دويدار مسلسل جودر الذي يكون بطولته ياسر جلال، بالإضافة إلى ياسمين رئيس مسلسل بدون سابق انذار الذي يكون بطولته آسر ياسين بالإضافة إلى عائشة بن أحمد.

مسلسل مليحه الذي يكون بطولته دياب بالإضافة إلى ماجدة زكي.

موعد شهر رمضان الكريم 2024

شهر رمضان الكريم 2024 بهذا العام سوف يأتي في اليوم الحادي عشر من مارس 2024، وكما نعلم أن جميع المسلمين ينتظرون هذا الشهر المبارك، ومن المعروف أنهم يحتفلون بحلول، إذ إنهم يقومون بشراء الفوانيس أيضا الزينة ويرقبونه بفارغ الصبر لأنه من الأشهر المميزة في السنة والتي يفضلها الله عز وجل عن باقي الشهور الأخرى.