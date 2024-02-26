“كلها أيام” قائمة مسلسلات ام بي سي مصر mbc في رمضان 2024

حيث يبحث عدد كبير من المشاهدين للتعرف على قائمة مسلسلات ام بي سي مصر في رمضان 2024، خاصة وأنه لم يتبقة إلا سوى أيام قليلة على قدوم شهر رمضان الذي يشهد هذا العام منافسة قوية من أبطال الدراما المصرية، وكانت شبكة قنوات ام بي سي مصر اعلنت عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 والتي جاءت كالتالي:

قائمة مسلسلات ام بي سي مصر في رمضان 2024

حيث يبحث عدد كبير من المشاهدين من محبي الدراما المصرية عن قائمة مسلسلات ام بي سي مصر في رمضان والتي اهتمت بعرض باقة كبيرة من المسلسلات والأعمال الدراما الدرامية ، ومنها:

مسلسل صلة رحم

ويضم مسلسل صلة رحم عدد من نجوم الدراما المصرية ومنهم الفنانة ريهام عبد الغفور وانجي المقدم وعلي الطيب وأسماء أبو اليزيد ، والمسلسل من اخراج تامر نادي.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين وهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عيد، ويروي المسلسل قصة الشاب “حسن الصبتح” الذي قرر الانضمام إلى الفرقة الاسماعيلية وهو في سن السابعة عشر من عمره ليصبح زعيم الحشاشين الذي اشتهر بتنفيذ عدد كبير من الاغتيالات لأشخاص مرموقة في هذه المرحلة، يشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم وصناع الدراما المصرية ومنهم : فتحي عبد الوهاب وكريم عبد العزيز، أحمد عيد وميرنا نور الدين، إسلام جمال ونيقولا معوض، سارة الشامي، سوزان نجم الدين….. وغيرهم.

مسلسل كوبرا

ويض مسلسل كوبرا عدد من نجوم الدراما المصرية ومن بينهم الفنان محمد امام ومنة فضالي، وهشام اسماعيل، ومحمد أسامة “أوس اوس” وعلاء مرسي ودينا ماهر، وتدور أحداث المسلسل حول صاحب ورشة لاصلاح السيارات الذي يواجه الكثير من المشاكل في حياته ويتعرض للكثير من المواقف وصراع دائم بين الخير والشر.