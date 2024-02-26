مجموعة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة والأخيرة 2024 في محافظات العراق

الكثير من الأشخاص بدولة العراق نجد أنهم يريدون التعرف على جميع الأسماء التي تم شمولها في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية العراقية، فكما نعلم أن هذا البرنامج من أبرز برامج الدعم في دولة العراق وأهمها التي يريد الأشخاص الحصول على الدعم من خلالها، ومن المعروف أن لهذا البرنامج عدة شروط ينبغي توافرها في الشخص المتقدم الراغب في تلقي الدعم، ومن الجدير بالذكر أيضا أن لهذا الدعم عدة أوراق ومستندات لا بد من توافرها لكي يتم التقديم لتلقي هذا الدعم، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتناول معا الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك الكشوفات المقبولة في البرنامج وأيضا شروط الحصول عليه.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تستطيع أيها المواطن أن تستعلم عن كشوفات الرعاية الاجتماعية العراقية بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى عليك الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي.

الخطوة الثانية عليك انتقاء أيقونة دعم الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة عليك اختيار رقم الوجبة.

الخطوة الرابعة عليك النقر على زر كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الأخيرة كتابة الاسم في خانة بحث الكشوفات والنقر على زر بحث.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية

هناك السلسلة من الشروط التي ينبغي أن يتم توافرها لكي يتم الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ومن هذه الشروط كل ما يلي:

لابد أن تكون جنسية المواطن عراقية.

كذلك أنه لا بد أن يكون الشخص مقيم بشكل دائم في دولة العراق.

هذا بالإضافة إلى أنه يلزم أن يكون سن المواطن بين 18 عام حتى 60 عام وذلك بالنسبة للرجال، وفيما يخص النساء فإنه يلزم أن يكون العمر بين 15 عام و55 عام.