ثبتِ تردد قناة وناسه لولو 2024 للأطفال على النايل سات وسيبي صغارك مع لولو الشطورة

قناة وناسة صاحبة الشخصية المعروفة لولو غنية عن التعريف، “لولو” صديقة الأطفال الفترة الحالية بجميع الأناشيد التي تقدمها لولو على قناة وناسة للأطفال، ولهذا الطلب دائم وبشكل مكثف عن تردد قناة وناسه لولو على النايل سات من قِبل أولياء الأمور، وذلك لتثبيت القناة على أجهزتهم وإلهاء الأطفال عنهم بشئ يحبونوه ويستمتعون برؤيته، ونرفق لكم التردد الخاص بالقناة، تابعونا.

تردد قناة وناسه لولو

تردد قناة وناسة من الترددات المطلوبة على الساحة العربية، حيث واحدة من طرق تسلية الأطفال الصغار وإلهائهم عن الأهل هي الاستمتاع إلى الأناشيد المميزة عبر قنوات التلفاز واليوتيوب، وقناة وناسة توفر باقة متنوعة من الأناشيد تقدمها شخصية لولو، ومثلها مثل قنوات الأطفال الأخرى تقدم أناشيد يُقبل عليها الأطفال، ولكن تتميز عنهم بشخصية لولو التي تقدم الأناشيد بنفسها على شاشة التلفاز والتي لاقت قبولًا كبيرًا من الأطفال، ويمكن الاستمتاع بمحتوى القناة بالمجان تمامًا على شاشة التلفاز دون أي اشتراكات، حيث فقط تثبيت التردد والإحداثيات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/5.

خطوات لقط تردد قناة وناسه لولو 2024

أي قناة موجودة على أي قمر صناعي طالما تمتلك الإحداثيات الخاصة بها، يمكن لقطها في دقائق معدودة، حيث ينبغي فقط إدخال الإحداثيات للقناة، ومن ثم البحث عنها فالحفظ، وتأتي الخطوات للقط القناة كما يلي: