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خليك دائما جاهز “موعد بداية امتحان نهاية العام 2024” .. يدوب تلحق تذاكر عشان مافيش وقت
عدد كبير من الطلبة والطالبات في هذا الوقت الحالي يتساءلون عن موعد بداية امتحان نهاية العام 2024، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أوضحت هذا الموعد وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم ما يتعلق بهذا الموعد والخطة الزمنية للسنة الدراسية الجارية 2024.
موعد بداية امتحان نهاية العام 2024
بينت وزارة التربية والتعليم موعد الخاص بامتحانات نهاية السنة الدراسية 2024، إذ إنها قالت إن الترم الثاني كانت بدايته في اليوم العاشر من فبراير 2024، هذا بجانب أنها قالت إن امتحانات آخر السنة ستكون في شهر مايو القادم 2024، ومن الجدير بالذكر أنها أوضحت أن الترم الاول كانت بدايته في اليوم الذي كان موافق 30 من سبتمبر 2023، وقد أوضحت أيضا أن الترم الثاني سوف ينتهي في يوم الخميس الذي يكون موافق السادس من يونيو 2024.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024
بينت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للسنة الدراسية الجارية 2024:
- الفصل الدراسي الأول كانت بدايته في يوم السبت الذي كان موافقا 30 من سبتمبر
- كذلك أنه انتهى في يوم الخميس الذي كان موافق الخامس والعشرون من يناير
- كذلك أن امتحانات الترم الاول انطلقت في يوم الأحد الذي كان موافقا 14 من يناير 2024 وبدأت الترم الثاني في يوم السبت الذي كان موافقا العاشر من فبراير
- كما أن الترم الثاني سوف ينتهي في يوم الخميس الذي سوف يكون موافق السادس من يونيو
- كما أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ في اليوم الخامس والعشرون من مايو 2024، في حين أن امتحانات الدبلومات الفنية سوف تكون في اليوم الذي يوافق الأول من يونيو
- هذا بجانب أن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ في يوم السبت الذي يكون موافق الخامس عشر من يونيو