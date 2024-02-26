خليك دائما جاهز “موعد بداية امتحان نهاية العام 2024” .. يدوب تلحق تذاكر عشان مافيش وقت

عدد كبير من الطلبة والطالبات في هذا الوقت الحالي يتساءلون عن موعد بداية امتحان نهاية العام 2024، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أوضحت هذا الموعد وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم ما يتعلق بهذا الموعد والخطة الزمنية للسنة الدراسية الجارية 2024.

موعد بداية امتحان نهاية العام 2024

بينت وزارة التربية والتعليم موعد الخاص بامتحانات نهاية السنة الدراسية 2024، إذ إنها قالت إن الترم الثاني كانت بدايته في اليوم العاشر من فبراير 2024، هذا بجانب أنها قالت إن امتحانات آخر السنة ستكون في شهر مايو القادم 2024، ومن الجدير بالذكر أنها أوضحت أن الترم الاول كانت بدايته في اليوم الذي كان موافق 30 من سبتمبر 2023، وقد أوضحت أيضا أن الترم الثاني سوف ينتهي في يوم الخميس الذي يكون موافق السادس من يونيو 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

بينت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للسنة الدراسية الجارية 2024: