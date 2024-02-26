بالتزامن مع تحديد تاريخ شهر رمضان “تعرف الآن على موعد عيد الفطر 2024” في الوطن العربي

هناك مواطنين عديدة تتساءل عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 فمن الجدير بالذكر أن معهد البحوث الفلكية وقد أوضح جميع ما يخص هذا الموعد، هذا بجانب أنه قد تم توضيح هذا الموعد تبعًا للحسابات الفلكية المعدات بشأن العيد والأيام التي تتعلق بالإجازات الرسمية الخاصة بجميع الموظفين بمختلف القطاعين العام والخاص، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم هذا الموعد بالتفصيل.

موعد عيد الفطر 2024

لقد بين الدكتور جاد القاضى الذي يكون رئيس معهد البحوث الفلكية بتصريحات خاصة به أن موعد عيد الفطر المبارك بمصر سيكون موافق العاشر من أبريل القادم 2024، كذلك أن أيام العيد الثلاثة الأربعاء وكذلك الخميس والجمعة العاشر والحادي عشر والثاني عشر من أبريل 2024، وهذا بالتزامن مع غرة شهر رمضان المبارك الذي سيكون موافق الحادي عشر من مارس القادم 2024 والذي سيكون 30 يومًا.

تاريخ عيد الفطر المبارك

تبعًا لما جاء بقانون العمل فإن الأيام الخاصة بالإجازات الرسمية لعيد الفطر المبارك ستكون إجازة مدفوعة الأجر بالتحديد في يوم العاشر وكذلك حتى اليوم الثاني عشر من نفس الشهر علاوة على يوم السبت 13 من أبريل 2024 الذي يكون عطلة في الجهات الحكومية وبذلك تكون عطلة عيد الفطر ممتدة حتى أربع أيام في كثير من الجهات الحكومية، تبعا للتقويم الميلادي والأيام المتعلقة العطلات الرسمية في شهر أبريل يشتمل على إجازة وعطلة أخرى في آخره ألا وهي عطلة عيد تحرير سيناء والتي سوف توافق الثلاثاء 25 من أبريل 2024.