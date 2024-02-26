عارف دلوقتي هتفول عربيتك بكام.. أسعار البنزين اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير لعام 2024 بعد رأس الحكمة
يبحث كثير من الشعب عن أسعار البنزين اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير يتساءل المواطنون مؤخرًا مع انخفاض الأسعار وانخفاض الدولار والذهب أيضًا خاصة بعد صفقة رأس الحكمة التي من المتوقع ان تؤثر تاثيرا ليس بهين على الاقتصاد المصري وستكون بمثابة صفقة انتعاش تعيد الحياة للاقتصاد المصري وقد انعقدت الصفقة مؤخرًا وبالفعل اثرت على تغيير أسعار العديد من السلع ويتساءل المواطنين عن تغيير اسعار البنزين أيضًا كونه واحدٍ من اهم السلع التي تهم الجميع ويتساءل المواطنون في مصر عن انخفاض أسعار البنزين حيث يعتبر البنزين من أهم السلع التي يهتم بها كافة فئات الشعب وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول البنزين.
أسعار البنزين اليوم الإثنين
ونتيجة لزيادة البحث عن أسعار البنزين اليوم الإثنين فلم تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا يوجد زيادة في أسعار البنزين وأعلنت الهيئة الخاصة بتسعير المواد البترولية عن ثبات الأسعار وذلك بعد مناقشة الأحداث العالمية والاقتصادية والسياسية والإقليمية التي كان لها تأثير بشكل مباشر وغير مباشر وهذا خاصةً بعد تخطي سعر خام البرنت حاجز الـ 90 دولارًا للبرميل
أسعار البنزين في الأسواق
يبحث كثير من المواطنين عن أسعار البنزين اليوم الإثنين حيث يعتبر البنزين من أهم السلع المتغيرة باستمرار ولهذا يبحث عنها كافة فئات الشعب وسجل سعر البنزين مؤخرا السعر التالي :
- فقد سجل سعر لتر البنزين 80 10 جنيهًا مصريًا لتر
- أما عن سعر اللتر من بنزين 92 فقد سجل سعر 11.50 مصريًا للتر الواحد
- أما عن سعر لتر البنزين 95 فقد سجل 12.50 جنيهًا للتر الواحد
- سجل سعر لتر بنزين الكيروسين 8.25 جنيهات مصري للتر الواحد
- سجل سعر لتر بنزين السُولار 7.25 جنيهات مصري للتر الواحد
- سجلت سعر أسطوانة البوتاجاز 70 جنيهًا مصريًا