رسميًا “جدول معاشات شهر مارس 2024” بعد تحديد الزيادة الجديدة بنسبة 15% لهؤلاء المواطنين

العديد من المواطنين يقومون بالبحث عن جدول معاشات شهر مارس كذلك أنهم يبحثون عن تاريخ الصرف ومن الجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص يترقبون صرف تلك المعاشات لكي يقوموا بشراء متطلباتهم، فهم يعتمدون عليها في شراء كل متطلباتهم والتزاماتهم، وتجدر الإشارة بأنه قد تم صرف معاشات فبراير في يوم 1 فبراير 2024م، وفيما يلي سوف نرفق لكم موعد الصرف شهر مارس القادم 2024.

جدول معاشات شهر مارس 2024

بينت هيئة التأمينات موعد وتاريخ صرف معاشات شهر مارس 2024، إذ إنها قالت إن الصرف سيكون بداية من اليوم الأول من الشهر الميلادي ويكون الصرف على حسب الأيام التالية:

اليوم الأول والثآني من شهر مارس 2024 يكون للمواطنين الذين يكونون بالحصول على معاش 1000 جنيه فأكثر.

كذلك أن اليوم الثالث والرابع من شهر مارس 2024 يكون موعد الصرف للمواطنين الذين يحصلون على معاش 2000 جنيه مصري فأكثر.

كذلك اليوم الخامس من شهر مارس 2024 وأيضا السادس من مارس 2024 يكون موعد الصرف للمواطنين الذين يحصلون على معاش 3000 جنيه مصري فأكثر.

زيادة المعاشات مارس 2024 الجديدة

أنه عقد القرار الخاص بالزيادة 15% جاءت القيمة التي تتعلق بتلك المعاشات كما يلي: