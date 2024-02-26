تبقى أقل من أسبوعين فقط على موعد شهر رمضان بالميلادي 2024 .. تعرف على أهم الأعمال في الشهر الفضيل

قام عدد هائل من المواطنين بالتساؤل عن موعد شهر رمضان بالميلادي، فهذا الشهر من ضمن الشهور المميزة وكذلك المباركة التي يترقبها المواطنين لأنه شهر البركة واليمن والفرحة والبهجة، ويرغب الأشخاص في معرفة تاريخ حلوله، وفيما يلي سوف نرفق لكم موعد هذا الشهر.

موعد شهر رمضان بالميلادي

كثير من الأشخاص يريدون أن يتعرفوا على موعد شهر رمضان الكريم بالميلادي، فمن الجدير بالذكر أنه قد تم تحديد هذا الموعد الخاص بحلول شهر رمضان المبارك ومن الجدير بالذكر أنه أيام قليلة ويأتي شهر رمضان المبارك 2024، وهذا عقب الكشف من جانب رئيس معهد البحوث الفلكية عن موعد هذا الشهر المبارك، فقد قام بتوضيح أن هلال الشهر الكريم لسنة 1445 هجرية سيولد بشكل مباشر عقب الاقتران في الساعة 11:02 صباحا حسب توقيت القاهرة بالتحديد في يوم الأحد التاسع والعشرين من شعبان 1445، والذي يكون موافقا العاشر من مارس 2024 ألا وهو يكون يوم الاستطلاع الخاص بهلال شهر رمضان، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشهر سوف يكون في اليوم الحادي عشر من مارس 2023 فلم يتبقى سوى قليل من الأيام ويهل علينا هذا الشهر.

عبارات تهنئة بحلول شهر رمضان

يتم البحث من قبل الأشخاص عن أجمل العبارات المتعلقة بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، من ضمنها ما يلي: