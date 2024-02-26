بمناسبة رمضان “تردد قناة اون دراما 2024 الجديد” حملها وتابع وحدد مسلسلاتك الجديدة

تردد قناة اون دراما يعتبر ضبط تردد قناة ON Drama أمرا مهما للعديد من المشاهدين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث تعرض القناة العديد من المسلسلات الرمضانية المميزة والتي ينتظرها الجمهور بشغف يمكن العثور على التردد الجديد لقناة ON Drama من خلال زيارة الموقع الرسمي للقناة أو البحث في محركات البحث عبر الإنترنت، بعد ذلك، يمكنك اتباع الخطوات المعتادة لضبط التردد على جهاز الرسيفر الخاص بك.

تردد قناة اون دراما 2024

تتميز قناة ON Drama ببثها المسلسلات بأعلى جودة وكفاءة، وتعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تجذب شريحة واسعة من المشاهدين، كما تقدم القناة العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاهدين.

مسلسلات رمضان على قناة أون دراما

· مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.

· مسلسل إمبراطورية ميم.

· مسلسل صيد العقارب.

· مسلسل مسار إجباري.

· مسلسل صدفة.

· مسلسل المعلم.

تردد قناة اون دراما عبر القمر نايل سات

· التردد: 11861.

· معدل الترميز: 27500.

· معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

· معدل الاستقطاب: أفقي.

خطوات تثبيت القناة على التلفاز

الخطوات التي يجب اتباعها لتثبيت القناة بنجاح على جهاز الرسيفر هي كالتالي: