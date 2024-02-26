تردد القنوات
بمناسبة رمضان “تردد قناة اون دراما 2024 الجديد” حملها وتابع وحدد مسلسلاتك الجديدة
تردد قناة اون دراما يعتبر ضبط تردد قناة ON Drama أمرا مهما للعديد من المشاهدين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث تعرض القناة العديد من المسلسلات الرمضانية المميزة والتي ينتظرها الجمهور بشغف يمكن العثور على التردد الجديد لقناة ON Drama من خلال زيارة الموقع الرسمي للقناة أو البحث في محركات البحث عبر الإنترنت، بعد ذلك، يمكنك اتباع الخطوات المعتادة لضبط التردد على جهاز الرسيفر الخاص بك.
تردد قناة اون دراما 2024
تتميز قناة ON Drama ببثها المسلسلات بأعلى جودة وكفاءة، وتعرض مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تجذب شريحة واسعة من المشاهدين، كما تقدم القناة العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاهدين.
مسلسلات رمضان على قناة أون دراما
- · مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.
- · مسلسل إمبراطورية ميم.
- · مسلسل صيد العقارب.
- · مسلسل مسار إجباري.
- · مسلسل صدفة.
- · مسلسل المعلم.
تردد قناة اون دراما عبر القمر نايل سات
- · التردد: 11861.
- · معدل الترميز: 27500.
- · معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- · معدل الاستقطاب: أفقي.
خطوات تثبيت القناة على التلفاز
الخطوات التي يجب اتباعها لتثبيت القناة بنجاح على جهاز الرسيفر هي كالتالي:
- قم بالدخول إلى خيار إعدادات الرسيفر من خلال ريموت التحكم الخاص به.
- اضغط على كلمة “التركيب اليدوي.
- انقر على “إضافة قناة” أو “بحث عن قنوات جديدة”.
- ادخل التردد الخاص بالقناة، بالإضافة إلى معامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب، يمكن العثور على هذه المعلومات من مصادر موثوقة على الإنترنت أو من موقع القناة.
- بعد إدخال البيانات، انقر على كلمة “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.
- بمجرد العثور على القناة، انقر على كلمة “حفظ” لإضافتها إلى قائمة القنوات المخزنة على جهاز الرسيفر.
- بعد اتباع هذه الخطوات، ستكون قد نجحت في تثبيت القناة بنجاح ويمكنك الآن مشاهدة برامجها ومحتواها بكل سهولة.