شروط التسجيل بمعرض آيسف 2024 وأهم المعلومات عنه

معرض آيسف 2024 يُعد محورًا رئيسيًا في عالم المعارض العلمية والهندسية، حيث شهد ازديادًا كبيرًا في عدد الطلاب المشاركين بزيادة قدرها 40% عن العام الفائت، ليبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 210,000 طالب وطالبة، مقارنة بـ 146,000 في العام الذي سبقه، المعرض استضاف مشاريع في 21 مجالًا متنوعًا تقريبًا، وقد نجحت المملكة في تسجيل إنجازات متميزة في المسابقات الدولية بدعم من وزارة التعليم، التي تلتزم بتوفير بيئة محفزة لتطوير الإمكانات والمهارات الإبداعية للشباب، ما هي شروط التسجيل بمعرض آيسف 2024 وطريقة التقديم.

معرض آيسف 2024

تنظم مؤسسة موهبة ورشة تدريبية متخصصة في المواهب والإبداع، وستعقد هذه المسابقة في مركز مشكاة، المتواجد في المدينة الخاصة بالطاقة المتجددة والذرية والتابعة للملك عبد الله بالعاصمة الرياض، المسابقة ستختار 35 طالبًا وطالبة من بين 45 مشاركًا، وإليكم تفاصيل المعرض:

يبدأ معرض آيسف للعلوم والهندسة يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 وينتهي في 27 فبراير 2024، بمشاركة طلاب من 13 إدارة تعليمية.

يشارك في المعرض أكثر من 1800 طالب وطالبة يتنافسون للفوز بجوائز المسابقة.

سيقوم فريق من المرشدين المتخصصين بمراجعة وتقييم المشاريع المقدمة من الطلاب لوضع خطط عمل تناسب كل مشروع، مستمرين في هذه العملية حتى آخر يوم لتقديم المشاريع.

المشاركون مطالبون بحضور ورش عمل تشرح آلية التحكيم وعرض المشاريع في المعرض.

الورشة ستضم متخصصين في التحليل الإحصائي للمشاريع لضمان دقتها ومساعدة الطلاب على تطويرها.

عقب انتهاء الورشة، ستقوم لجنة التحكيم بانتقاء المرشحين النهائيين للانضمام إلى الفريق السعودي في مجال العلوم والهندسة لتمثيل المملكة.

شروط التسجيل بمعرض آيسف 2024

للتقديم في معرض آيسف، هناك بعض الشروط التي يجب على الطلاب استيفاءها، فيما يلي شروط التسجيل بمعرض آيسف:

السن لا يجب أن يتجاوز 21 عامًا.

يجب أن يكون الطالب ملتحقًا بالصف الثالث الإعدادي أو أي صف من مراحل التعليم الثانوي.

يُسمح بالمشاركة بمشروع فردي أو جماعي، على ألا يتخطى عدد الطلاب في المشروع الجماعي 6 أفراد.

الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للمسابقة والتي تبلغ 12 شهرًا.

خطوات التسجيل بمعرض آيسف 2024

للتسجيل في المسابقة إلكترونيًا، يُرجى اتباع الخطوات التالية: