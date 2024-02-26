أخبار الخير.. انخفاض أسعار السلع الغذائية اليوم واللحوم والدواجن في الأسواق لهذه القيم

بعد الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم تراجع كبير، حيث أكثر من 20 سلعة غذائية شهدت تراجعًا عن سعرها سابقًا، بل وما زال الانخفاض مستمرًا في السلع الغذائية، وهذا ما أثلج صدور المصريين وجعلهم يتساءلون عن سعر السلع الغذائية في السوق اليوم، ونوضح لكم السلع بناء على ما نشرته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار السلع الغذائية اليوم

تأثرت حوالي 20 سلعة غذائية بتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، حيث تأثر سعر الدولار في السوق السوداء بصفقة رأس الحكمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، حيث هبطت أسعار المنتجات والسلع وجاءت على النحو التالي:

انخفض كيلو الفول 3.47 ج، حيث أصبح الكيلو من 34.5 حتى مبلغ 64.5 جنيه مصري.

تراجع الدقيق بمبلغ 1.35 جنيه مصري، حيث يبدأ سعره من 19 للكيلو وحتى مبلغ 30.95 جنيه مصري.

انخفضت عبوة الزيت مبلغ 5.88 جنيه، حيث السعر للتر الواحد من زيت عباد الشمس ما بين 56.89 حتى مبلغ 107.37 جنيه مصري.

استقر السكر عند مبلغ 27 جنيه مصري بالأسواق.

كيلو المكرونة انخفض مبلغ 1:00 ج مصري، حيث أصبح بسعر ما بين 18.4 للكيلو وإلى مبلغ 30.79 ج.

الشاي اليوم الكيلو منه بسعر 237.53 جنيه، حيث انخفض دفعة واحدة 22.34 جنيه في الكيلو.

تراجع سعر اللحوم والدواجن

وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم أيضًا بانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي: