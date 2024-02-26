بعد ما وصل لـ 150 جنية بمناسبة رمضان “اعرف طريقة الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين شهر مارس”

منذ أن قوم حاملي البطاقات التموينية لصرف التموين لشهر فبراير عام 2024 ويتساءل العديد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن التموين إلكترونيا من خلال الموقع المعتمد منها ولكن هناك عده خطوات يجب الاطلاع عليها لمعرفة كيفية الاستعلام يمكنكم معرفتها من خلال متابعة هذا المقال والدخول على رابط الاستعلام مباشرة تابعوا معي.

الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين

تابعوا هو معي النقاط التالية لمعرفة كيفية الاستعلام عن نصيب الفرد في التموين عن شهر مارس عام 2024:

أولا بالدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال النقر على هذا بوابه مصر الرقمية الرابط.

من الصفحة الرئيسية انقر على أيقونة خدمة التموين.

انقر على ايقونة الاستعلام عن صرف السلع التموينية.

بتظاهر لك بعض الخانات قم بإدخال البيانات المطلوبة منك لصاحب البطاقة التموينية.

تأكد من ادخال البيانات بشكل صحيح انقر على ايقونة الاستعلام وسوف تظهر لك بيانات البطاقة التي قمت بإدخالها على الموقع من عدد أفرادها والسلع التموينية التي يمكن صرفها.

نصيب الفرد في التموين عن شهر مارس

تم تحديد لكل فرد مدون على البطاقة التموينية حتى ثلاثة أفراد زجاجة زيت 800 مل وكيلو من السكر وبحد أقصى على البطاقة التموينية ست أكياس من السكر وأربع زجاجات من الزيت ويتم صرف السلع التموينية يوم واحد من كل شهر في جميع منافذ البيع في جميع المحافظات المصرية.