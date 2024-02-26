لاعب كرة قدم “أسماء ضحية برنامج رامز جلال الحلقة الأولى 2024” .. هتيجي في التوقيت ده

أسماء ضحية برنامج رامز جلال الحلقة الأولى 2024 مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2024 يستعد الفنان رامز جلال بحماس لإعداد برنامجه الشهير الذي يعتاد عليه الجمهور كل عام في هذا الشهر الفضيل يتميز بتقديم أفكار مبتكرة وغريبة في عمل المقالب مع أصدقائه والضيوف، مما يثير توقعات وتفاعل الجمهور وليس غريبا أن يشهد البرنامج بحثا متزايدا من قبل المشاهدين عن الأشخاص الذين سيتعرضون للمقالب في هذا العام.

أسماء ضحية برنامج رامز جلال الحلقة الأولى 2024

تم بث الحلقة الأولى من برنامج “رامز لا ينتهي”، وضيفها الفنان محمد رمضان، على شاشة MBC مصر، تم تنظيم المقلب في حلقة مرحلتين المرحلة الأولى تحت الأرض المرحلة الثانية في الهواء الطلق، وبهذا السياق، قد أعلنت شبكة MBC قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الذي سيعرض على قنوات MBC1 و MBC مصر، ولم تبق منصة “شاهد” دون مشاركة في هذا الحدث، حيث أعلنت أيضا عن بعض الضيوف المميزين الذين سيظهرون في البرنامج، ويشملون ممثلين ومطربين ولاعبي كرة القدم.

ضحايا رامز جلال في رمضان 2024

تم استضافة مجموعة متنوعة من الضيوف في حلقات برنامج “رامز لا ينتهي”، ومن بين هؤلاء الضيوف: