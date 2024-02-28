“لولو الشطورة اتخطفت يولاد”.. تردد قناة وناسه الجديد 2024 على النايل سات بجودة مرتفعة.. نزلها وابسط عيالك..!!

تعتبر قناة وناسه للأطفال في عام 2024 من بين القنوات الرائدة التي يبحث عنها بشدة الكثير من الناس، تتميز قناة وناسه بتقديم باقة متنوعة من الأغاني والبرامج الممتعة المخصصة للصغار خاصة، وقد حظيت بإعجاب واسع من جانب المشاهدين والمتابعين لذا، يتجه الآباء والأمهات بحثًا عن ترددات قناة وناسة على الأقمار الصناعية مثل نايل سات، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم بالتفصيل تردد القناة، وما هي أبرز البرامج التي تقدمها القناة، تابع معنا من خلال جريدة مانشيت لتتعرف على تردد القناة.

تردد قناة وناسه الجديد

يتميز تردد قناة وناسه بوضوح الصورة وجودة الصوت مما يساهم في تحسين تجربة المشاهدين وجعلها أكثر متعة وإثارة، فإذا كنت تبحث عن قناة تلفزيونية تقدم محتوى مميز ومتنوع لأطفالك، يمكنك الاعتماد على تردد قناة وناسه والاستفادة من برامجها الشيقة والمفيدة والجذابة.

القمر الصناعي للقناة نايل سات

تردد القناة هو 11270.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3\4

الاستقطاب عمودي.

افضل برامج قناة وناسة

برنامج النجوم الخمسة هو برنامج تعليمي يعلم الأطفال عن العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

برنامج سما الفنون هو برنامج تعليمي يعلم الأطفال عن الفن والموسيقى والمسرح.

برنامج حكايات من القرآن هو برنامج تعليمي يعلم الأطفال عن قصص القرآن الكريم.

برنامج مسرح وناسة هو برنامج ترفيهي يعرض مسرحيات للأطفال.

بن 10: مسلسل رسوم متحركة يتبع مغامرات بن تينيسون ، وهو صبي يكتشف ساعة Omnitrix التي تسمح له بالتحول إلى 10 كيانات فضائية مختلفة.

تحديات وناسة برنامج ترفيهي يعرض تحديات للأطفال.

وتعتبر قناة وناسه من اهم القنوات المشهورة بين الأطفال في العالم العربي والتي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تعليم الأطفال وإمتاعهم.

اغاني وناسة 2024

أطلقت قناة وناسة الفضائية لتناسب احتياجات الأطفال الصغار، وتوفير التسلية لهم اثناء اوقاتهم، تعرض القناة مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي تعرض المحتويات التثقيفية والمعارف الهادفة على سبيل المثال فمن خلال أغنية لولو الشطورة، سوف يستطيع الأطفال تعلم أهمية مساعدة الوالدين والتعامل معهم بإحسان وبر، سوف تضم القناة أيضا مكتبة متكاملة من الأغاني التي تمتع الصغار وتثير فرحهم، وتشمل قائمة الأغاني المختارة ما يلي (أغنية لولو الشطوه)