مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 كاملة مدبلجة على موقع قصة عشق “فخ جديد لأروهان … سوف يقع فيه أم لا

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150، حلقة جديدة يترقبها عدد كبير من المشاهدين من عشاق الدراما التركية خاصة بعد أن قام عمران تيكين بعد أن غدر بجنود عثمان وقام بقتلهم وقام بـ ارسالهم على أنهم الضرائب التي تم الإتفاق عليها من قبل عثمان والحكام، كما شهدت الحلقة الماضية من المسلسل الكثير من الأحداث ومن بينها ضبط الرسالة التي كانت سوف ترسلها بهوليفيرا إلى اورهان والتي تعترف فيها عن حبها له وتطلب منه انقاذها من الجحيم التي تعيش فيه.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150

وعندما اكتشف عمران هذه الرسالة وعلم بقصة الحب بين اورهان وهوليفيرا ، أكد لخالتها أنه سوف ينتقم من اروهان ويتخلص منه بعدما فشل في التخلص من علاء الدين، وفي نفس المشهد تدخل خادمة هوليفيرا وتسمه الحديث الذي دار بينهما لتؤكد لخالتها أنعا طلبت منها ارسال رسالة إلى اروهان تطلب من أن ينقذها من الجحيم التي تعيش به في قلعة اطرانوس، وعندما قامت همت بتمزيق هذه الرسالة أوقفها عمران وقال لها أنها لا تمتلك الذكاء الكافي.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 على قناة atv التركية يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، ويعاد عرض الحلقة مساء يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك الأردنية، كما يمكنكم أيضاً متابعة أحداث الحلقة 150 من مسلسل قيامة عثمان على موقع قصة عشق وإليكم تردد القنوات ….

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد القناة: 12034.

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: افقي

تردد قناة ATV التركية