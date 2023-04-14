نظراً للإعلان الذي أصدرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بشأن تسمية المستحقين للرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية في المنطقة، يأتي ذلك ضمن سعي الحكومة العراقية لمكافحة الفقر والتحسين من وضع جميع الأسر التي تقع تحت خط الفقر، وتحسين دخل الشباب المحدود، علاوة على توفير فرص عمل لهم، وسوف يتم ذلك من خلال تقديم دعم مادي ونقدي، بالإضافة إلى مساعدات شهرية في مجالات صحية وغذائية للأسر التي تزدهر بها الفقر، من أجل رفع المستوى المجتمعي في العراق، نقدم لكم كشوفات أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة موقع منصة مظلتي، وكافة التفاصيل، تابعونا.

كشوفات أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة موقع منصة مظلتي

أعلنت منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية عن قائمة المشمولين في الوجبة التاسعة في العراق. وهذه الأسماء يستطيع جميع المقبولين معرفتها وتحميلها من خلال زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتباع خطوات بسيطة.

يمكنك زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على الإنترنت أو الولوج إلى منصة مظلتي للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة. بعد ذلك، اكتب الرقم المخصص للبطاقة في الخانة المحددة لها. قم بكتابة الكود المرئي المكون من 5 أرقام من ثم يتسنى لك تحميل الملفات الخاصة بالمشاركين في الوجبة التاسعة. من ثم، يمكنك البحث عن الاسم عن طريق كتابة الاسم بصيغة رباعية في مربع البحث.



شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

بسبب عدد الطلبات الكثيرة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع مجموعة من المتطلبات لتحديد أسماء المستحقين لهذه الخدمة. يجب أن يكون المتقدم عراقيَّ الجنسية وأن يحمل هوية عراقيَّة، بالإضافة إلى بعض المؤهلات الأخرى.

يتوجب على المتقدم أن يكون عمره لا يقل عن الثامنة عشرة سنة. ويجب أن لا يزيد عمر الرجل عن 66 عاماً. ينبغي أيضاً ألا يزيد سن المرأة عن 55 عامًا. ينبغي أن يتألف أفراد الأسرة المحقة من أربعة أشخاص على الأقل.



قدمنا لكم كشوفات أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة موقع منصة مظلتي، صرح أن جميع أسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم للحصول على رعاية اجتماعية خلال شهر رمضان المبارك في وجبة التاسعة قد تم الإعلان عنها بعد استكمال دراسة جميع الطلبات المقدَََََّّمة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث تأكّد استحقاق نحو 200,000 مواطنًا لهذه الرعاية.