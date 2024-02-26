قبلالصرف بساعات قليلة “حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024 بنسبة 50%” .. التأمينات توضح
تم تداول بعض الأخبار عبر موقع التواصل الاجتماعي عن صرف زيادة المعاشات في شهر مارس عام 2024 ولذلك يتساءل العديد من الناس عن حقيقة ذلك الأمر ويريد مستحقي المعاشات في مصر الاطلاع على موعد صرف المعاشات عن شهر مارس عام 2024 الذي يمكنكم الاطلاع عليه وعلى حقيقة صرف الزيادات على المعاش من خلال متابعة هذا المقال.
حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024
قام المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بالتصريح في بيان سابق له أن زيادة المعاشات الجديدة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سوف يتم تنفيذها ابتداء من صرف معاشات شهر مارس لعام 2024 وتطبيقا لذلك سوف يتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ابتداء من يوم واحد مارس عام 2024 لجميع المستحقين من المعاشات.
الاستعلام عن زيادة المعاشات
يمكن لجميع المستحقين من المعاشات في مصر الاستعلام من خلال الرابط المعتمد من خلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن طريق الدخول على الرابط الموضح في النقط التالية:
- قم اولا بالدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن طريق النقر على هذا الرابط.
- بعد الدخول على موقع الهيئة القومية قم بإدخال بيانات الشخص المستعمل في الخانات المخصصة لها.
- بعد التأكد من إدخال بيانات الشخص المتعلم بشكل صحيح انقر على ايقونة الاستعلام الظاهرة أمامك
- ستظهر أمامك قيمة المعاش بزيادة الجديدة المقرر صرفها بداية من واحد مارس عام 2024 لجميع المستحقين من المعاشات في مصر.