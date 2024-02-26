مجموعة أدعية مستجابه شهر رمضان 2024 .. العد التنازلي بدء على أجمل 30 يوم في العام

أدعية مستجابه شهر رمضان من 2024من المتوقع يبدأ شهر رمضان يوم الموافق 11 مارس 2024 وذلك وفقا للتوقعات والتكهنات الفلكية، وعلى الرغم من أن الحسابات الفلكية قد تحدد تقريبا يوم ظهور القمر الجديد، إلا أن التقليد المغربي يشترط رؤية الهلال بالعين المجردة، ومن المهم أن ننتظر الإعلان الرسمي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بخصوص تحديد موعد بداية شهر رمضان ومواعيد المناسبات الدينية الأخرى.

أدعية مستجابه شهر رمضان 2024

وضع العلماء مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لرؤية الهلال بالعين المجردة دون الحاجة إلى تلسكوب، وتقديم الرسول صلى الله عليه وسلم التوجيهات بشأن ذلك، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “قريبا إذا رأيتم وأفطروا إذا رأيتموه”، وفي حالة عدم وضوح الرؤية، يجب صيام ثلاثين يوما.

أدعية مستجابه شهر رمضان 2024

اللهم بارك لنا في رمضان واجعله لنا شهرا مباركا ومغفرة ورحمة.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم، واجعلنا من المقبولين عندك.

اللهم اهدنا في رمضان إلى طاعتك وابعد عنا معاصيك وذنوبك.

اللهم ارزقنا حسن العمل في هذا الشهر، واجعلنا من عبادك الصالحين.

اللهم بلغنا ليلة القدر في هذا الشهر الفضيل، واجعلها لنا خيرا وبركة.

اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة في هذا الشهر، واجعلها شهرا يسود فيه الخير والبركة.

اللهم ارحمنا واغفر لنا في هذا الشهر، واجعلنا من الفائزين برحمتك ومغفرتك.

اللهم بلغنا غفرانك ورضوانك في هذا الشهر، واجعلنا من أهل الجنة وأنعم علينا بقبول الدعاء.

اللهم اجعلنا من الذاكرين لك في هذا الشهر، واجعلنا من المستغفرين والتوابين.

اللهم ارزقنا الثبات على الطاعة في هذا الشهر، واجعلنا من الفائزين بالأجر والثواب.

استخدم هذه الأدعية وغيرها خلال شهر رمضان لتحقيق الفضائل والبركات التي يحملها هذا الشهر العظيم.