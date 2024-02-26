قائمة مسلسلات رمضان الجديدة 2024 على أون دراما وسي بي سي مصر “شاهد بجودة عالية”

قائمة مسلسلات رمضان الجديدة 2024في موسم رمضان، يشهد العديد من الفنانين اهتماما كبيرا بانتقاء الأعمال الدرامية التي يشاركون فيها، حيث تتزايد نسب المشاهدة بشكل ملحوظ خلال هذا الشهر الفضيل، يستغل العديد من النجوم هذا الموسم لتعزيز شهرتهم وتوسيع جمهورهم، وتحظى الدراما المصرية بشعبية هائلة في جميع أنحاء الوطن العربي.

قائمة مسلسلات رمضان الجديدة 2024

ومن الملاحظ أن قناة MBC تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات خلال موسم رمضان، مما يعكس تنوع العروض التي يتم تقديمها للجمهور، ومن بين المسلسلات المتوقع عرضها في موسم رمضان لعام 2024.

خريطة مسلسلات رمضان 2024

عتبات البهجة

يحيى الفخراني، جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم.

يعرض على إحدى القنوات الفضائية الكبرى مثل ON، CBC، DMC.

الحشاشين

كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد.

من المتوقع عرضه على قناة MBC مصر، ومتوفر على شاهد ومنصة watch it.

إمبراطورية ميم

خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، حلا شيحة.

يعرض على قنوات ON، DMC، ومتاح على شاهد ومنصة watch it.

نعمة الأفوكاتو

مي عمر، أروى جودة، أحمد زاهر، كمال أبو رية.

متاح على قنوات MBC مصر وMBC دراما، وعلى منصة شاهد.

مسار إجباري

أحمد داش، عصام عمر، بسمة، صابرين.

يعرض على ON، CBC، DMC، ومتوفر على منصتي “watch it” و”شاهد”.

بيت الرفاعي

أمير كرارة، أحمد رزق، محمد لطفي، ميرنا جميل.

متاح على ON وON Drama ومنصة watch it.

صدفة

ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب.

يعرض على قناة ON E أو قناة DMC.

العتاولة

أحمد السقا، مي كساب، طارق لطفي، باسم سمرة.

متاح على MBC مصر.

بدون سابق إنذار