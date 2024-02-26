تغيير جديد في موعد عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك 2024!! أعرف المعاد الرسمي امتى

يبحث الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم المصرية والعربية عن موعد عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك 2024 حيث حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 13 مارس 2024 لمباراة نهائي كأس مصر ، وتم تأجيل المباراة أكثر من مرة بسبب البطولات الدولية والافريقية للنادي الاهلي ، وتعتبر مباراة الاهلي والزمالك من المباريات المنتظرة ، حيث توجد الكثير من أحداث الاثارة والمتعة الكروية أثناء مشاهدة مباريات قطبي الكرة المصرية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من التفاصيل حول موعد عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك 2024.

موعد عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك 2024

يتم عرض مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-2023 يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 ، وتكون المباراة خلال ثالث أيام شهر رمضان المبارك والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس القادم ، وقد تأهل النادي الاهلي المصري لمباراة نهائي كأس مصر بعد الفوز على إنبي ، وقد تأهل نادي الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز عل بيراميدز بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ، ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد اقامة المباراة أو ملعب المباراة ، وهنا أنباء عن اقامة المباراة في أحد الدول العربية الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك القادمة 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس القادم عبر شاشة قناة أون تايم سبورت والتي تقوم بنقل جميع مباريات المسابقات المصرية المختلفة وجميع مباريات الدوري المصري ، كما تقوم بنقل جميع الأخبار الحصرية الخاصة بكرة القدم المصرية والعربية.