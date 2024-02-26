ملك الكوميديا “مسلسل أشغال شقة في رمضان 2024” .. على هذه القنوات الناقلة

كشفت الصفحة الرسمية لشركة “Mbc مصر” على “انستجرام” عن برومو تشويقي مثير لمسلسل الكوميديا المنتظر “أشغال شاقة” وذلك استعدادا لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 تظهر في البرومو الفنان هشام ماجد الذي يؤدي شخصية “طبيب شرعي” حيث يخوض مغامرات كوميدية مثيرة ويتعرض لمجموعة من المواقف الطريفة والمثيرة للضحك.

مسلسل أشغال شقة في رمضان 2024

يبدو أن المسلسل اشغال شقة يعد بتقديم هذا المزيج رائع من الكوميديا والتشويق مما يجعله واحدا من أبرز الأعمال المتوقع عرضها خلال شهر رمضان المبارك حيث يتوقع أن ينال إعجاب الجمهور ويحقق نجاحا كبيرا تدور أحداث مسلسل “أشغال شقة” في إطار كوميدي ممتع يركز على حياة زوجية مليئة بالمواقف الطريفة والمثيرة للضحك.يتبع المسلسل قصة الزوجين “هشام” الطبيب الشرعي و”أسماء جلال” الإعلامية اللذين يتعرضان لمجموعة من المواقف الكوميدية في شقتهما

ابطال المسلسل اشغال شقة

المسلسل من تأليف الثنائي الكوميدي خالد دياب وشيرين دياب ويتولى خالد دياب أيضا مهمة الإخراج يتألف المسلسل من 15 حلقة مشوقة ومن المقرر عرضه أيضا على منصة “شاهد” للمشاهدة عبر الإنترنت يشارك الفنان هشام ماجد في بطولة المسلسل والذي يعتبر من أبرز الأعمال التي يشارك فيها خلال الموسم الدرامي المقبل بالإضافة إلى ذلك، يحضر هشام ماجد لعدد من الأعمال السينمائية المثيرة بما في ذلك فيلم “إكس مراتي” بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وفيلم “بضع ساعات” بطولة مي عمر وهنا الزاهد واللذين يعدان من الأفلام المنتظرة بشغف من قبل الجمهور.