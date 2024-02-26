القنوات الناقلة لـ مسلسل تاج في رمضان 2024 .. عدد حلقات المسلسل ومواعيد العرض اليومية

يشارك الفنان السوري تيم حسن برومو مسلسله الجديد “تاج” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024 عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” يتألق في هذا العمل الفني الرائع إلى جانب تيم حسن البطل الكبير بسام كوسا ونخبة متميزة من النجوم السوريين واللبنانيين.

مسلسل تاج في رمضان 2024

تتناغم أحداث مسلسل الرمضاني “تاج” في فترة الخمسينات مع حقبة التاريخ المعاصر لسوريا حيث يتناول جزءا مهما من تلك الفترة الزمنية الحيوية يبرز المسلسل بطولة مشتركة بين الفنانين بسام كوسا وتيم حسن اللذين يقودان الأحداث بأداء متقن ومميز بالإضافة إلى فريق من النجوم المتألقين مثل دوجانا عيسى وفرح الدبيات ونورا رحال وفايا يونان يخلق المسلسل جوا من التشويق والإثارة مع عرض تفاصيل مشوقة من التاريخ السوري مما يجعله واحدا من أهم الأعمال الدرامية المتوقع عرضها في الموسم الدرامي المقبل يعود الفضل في نجاح هذا العمل إلى تأليفه الرائع من قِبل عمر أبو سعدة وإخراج المبدع سامر البرقاوي.

ابطال مسلسل تاج

قبل ثلاثة أسابيع كشفت فرق الإنتاج عن البوستر الرسمي المثير للمسلسل الرمضاني المنتظر “تاج” وأكد أن العمل من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة صباح إخوان بالتعاون مع MBCأيضا شارك المخرج سامر البرقاوي البوستر الرسمي مؤكدا أن العمل يحضر بكل إتقان واهتمام ووعد الجمهور بتقديم عمل أصيل يحمل في طياته الكثير من المفاجآت والإثارة معبرا عن شغفه بتقديم ما يستحقه الجمهور في شهر رمضان المبارك المقبل.