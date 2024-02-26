مسلسل متحف يدي في رمضان 2024 على هذه القنوات الناقلة وفي هذه المواعيد “هنـــا”

أكدت حنين أن المسلسل الجديد الذي تشارك فيه سيكون جزءا من العروض الرمضانية المقبلة وهذه تعتبر تجربتها الأولى في عالم التمثيل المسلسل وعبرت عن امتنانها لفهد الصالح على منحها هذه الفرصة في المشاركة في هذا العمل مشيرة أيضا إلى أنها تستعد لإصدار أغنية سنغل عاطفية بعد شهر رمضان.

مسلسل متحف يدي في رمضان 2024

يذكر أن حنين شاركت في مسلسل متحف يدي قدمت مؤخرا أغنية سنغل بعنوان “يحب جمالي” والتي حملت أجواء وطنية وهي من كلمات علي بوغيث وألحان بدر الشعيبي وتوزيع علي المتروك وقد صدرت في 25 فبراير الماضي احتفالا بالأعياد الوطنية أعلنت الفنانة حنين عن مشاركتها في مسلسل والذي يأتي بقلم الكاتبة مريم نصير وتحت إشراف المخرج علي بدر رضا يشارك في بطولة هذا العمل مجموعة من النجوم بما في ذلك فوز الشطي ويعقوب عبدالله وعبدالعزيز النصار وبدر الشعيبي وفهد الصالح ورهف محمد ونور محمود وعدد آخر من الممثلين المتميزين.

القنوات الناقلة لمسلسل متحف يدي

تتوفر العديد من القنوات والمنصات الإلكترونية التي تعرض المسلسلات الخليجية خلال شهر رمضان ومن بين أهم هذه القنوات والمنصات:

1. قناة MBC دراما. 2. قناة الحياة مسلسلات. 3. قناة أبو ظبي. 4. منصة شاهد. 5. قناة إم بي سي فور. 6. قناة الشاشة دراما.

هذه القنوات والمنصات توفر تنوعا من المسلسلات الخليجية التي تستهوي الجمهور خلال شهر رمضان مما يمنح المشاهدين فرصة لمتابعة العديد من الأعمال الدرامية المميزة والمثيرة.