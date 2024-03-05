“2000 دينار“ رابط التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024

يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين عبر مواقع التواصل المختلفة ومحركات بحث جوجل عن كيفية التسجيل في منحة الطفل 2024، والتي أعلنت عنها مؤخرا الحكومة الجزائرية، تأتى تلك المنحة في ظل سعي الحكومة الجزائرية في الرفع من المستوى المعيشي للأفراد من أجل عيش حياة كريمة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ونوضح في المقال التالي الخطوات الواجب إتباعها للتسجيل في منحه الطفل 2024 في الجزائر.

منحة الطفل 2024 في الجزائر

قامت الحكومة الجزائرية بتحديد بعض الخطوات الواجب اتخاذها للتسجيل بشكل صحيح من أجل التقديم في المنحة المقدمة من الدولة وذلك عن طريق شبكة الإنترنت و المنصة الخاصة بوزارة العمل والتشغيل في الجزائر تيسيرا على المواطنين و توفيرا للوقت، وهذه الخطوات هي:

أولا: يجب الولوج الى المنصة الخاصة بوزارة العمل والتشغيل في الجزائر.

ثانياً: اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط على منحة الطفل

ثالثا: يجب تكملة الاستمارة الموضحة بجميع البيانات الخاصة لطالب المنحة

رابعا: يجب إحضار وثيقة الإقامة وصورة من رقم الهوية الوطنية بالإضافة الى شهادة الميلاد الخاصة بالطفل.

خامسا: الضغط على إرسال الطلب

سادسا: بعد مراجعة الأوراق بطريقة سليمة عن طريق الجهات المختصة يتم إرسال رساله نصية الى مقدم الطلب بالموافقة على صرف المنحة المقدمة من الدولة.

شروط الحصول على الدعم

قامت الجهات المختصة بوضع بعض الاشتراطات التي يجب توافرها حتى يتم الحصول على الدعم:

أولا: أن يكون عمر الطفل من ست سنوات إلى ثمان سنوات.

ثانيا: يجب أن تكون أسرة الطفل تم إدراجها في برامج الأمان الاجتماعي للدولة.

ثالثا: يجب أن لا يوجد عائل للأسرة

رابعا: أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية ومقيم بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

الوثائق المطلوبة للحصول على الدعم

لكي يتمكن المواطن من الحصول على الدعم المقدم من الدولة يوجد عدة أوراق لابد من توفرها وهي كالاتي: