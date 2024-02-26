بعد التراجع.. آخر تحديث لحظى لسعر الذهب اليوم في محلات الصاغة “زينة وخزينة”

بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين جمهورية مصر العربية وبين دولة الإمارات تراجعت أسعار الدولار بشكل كبير في السوق الموازية، وكما قِيل تعرض السعر لهزة أرضية قوية، وبعد الانخفاض الذي شهده الدولار، كان على نفس المنوال الذهب، حيث انخفض هو الآخر بشكل كبير وكسر مبلغ الثلاث آلاف بالانخفاض، وهذا ما جعل الكل يبحث عن سعر الذهب اليوم في الأسواق، وبتقرير اليوم نرصد لكم آخر تحديث لحظى لسعر الذهب.

تحديث لحظى لسعر الذهب

شهدت الفترة الأخيرة تذبذب كبير في سعر جرام الذهب بمختلف أعيرته، وذلك ما بين ارتفاع وانخفاض، بل حدث أن ارتفع الجرام الواحد وتخطى حاجز 4000 آلاف جنيه مصري، ثم من جديد انخفضت الأسعر ووصلت لأقل من 3000 آلاف من عيار 21، وقد جاءت أسعار المعدن الأصفر في الأسواق اليوم على هذا النحو:

عيار 24 سجل اليوم مبلغ 3291 جنيه مصري للجرام الواحد.

عيار 21 من الذهب سجل اليوم 2880 جنيه للجرام.

الذهب عيار 18 جاء اليوم بسعر 2469 جنيه.

عيار 14 جاء اليوم بسعر 1893 جنيه مصري.

الجنيه الذهب بسعر 23040 جنيه مصري.

علمًا بأن الأسعار السابقة دون المصنعية.

هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟

وبعد انخفاض أسعار الذهب الساعات الماضية، بدأ الكثيرون بالبحث عن الذهب وأسعاره، وهل هذا الوقت مناسب للشراء أم مناسب للبيع، وحسب آراء البعض فإن الأسعار الآن تشهد انخفاض وهذا يعني أن الوقت مناسب للشراء أكثر من البيع، وبكل تأكيد سوف يتعرض السعر للارتفاع مرة أخرى، ولكن غير معلوم الوقت، وذلك لأن الذهب من السلع التي يتم التدوال بها، ولهذا فالتعرف على سعره صعب للغاية، ويمكن أن ينخفض أو يرتفع مجددًا أو يثبت على سعره، فلا تأكيد على السعر بالوقت الحالي، ولكن يمكنكم الشراء الآن إن أردتم والبيع أيضًا إن رغبتم.